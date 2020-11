In Germania semilockdown fino al 20 dicembre

BERLINO - Il semilockdown vigente in Germania sarà prolungato fino al 20 dicembre. Lo ha annunciato il ministro presidente della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff, dopo il vertice in via di chiusura a Berlino fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori.

Per le festività di Natale, il divieto di contatto verrà ammorbidito in Germania e si consentiranno incontri fino a dieci persone, ha detto dal canto suo Merkel, presentando le nuove misure dopo la riunione con i ministri presidenti dei Länder.

«Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine», ha ribadito come già detto nei giorni scorsi. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni.