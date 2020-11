Più casi a Varese che a Milano città

Giornalista in formazione

VARESE - Varese si conferma una delle zone più colpite in Italia dalla seconda ondata di coronavirus.

Oggi si sono registrati quasi duemila casi, esattamente 1'970, più dunque che a Milano città dove sono stati 1'144 (mentre nella città metropolitana sono stati in tutto 3'232).

Se i numeri dei contagi a Varese aumentano, non fanno in egual misura i ricoveri in ospedale anche se l'azienda ospedaliera locale, Sette laghi, resta comunque quella con più pazienti d'Italia.

Al momento i ricoverati sono 597, ma nei giorni scorsi erano arrivati a 640. Troppo presto per tirare il fiato anche se la speranza è che il trend in discesa continui.

Sono leggermente diminuiti i pazienti anche al San Gerardo di Monza, altra struttura sotto pressione, dove i ricoveri sono 430. In questo caso però l'alleggerimento è dovuto soprattutto al trasferimento in altri ospedali.

Lombardia - È sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di contagi, con 8'853 positivi in un giorno, comunque in calo rispetto a ieri (9'221). Ancora tanti i decessi, 169 nelle ultime 24 ore

Italia - In generale, sono 34'767 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 2'500 meno di ieri, che portano il totale a 1'380'531. Secondo i dati del ministero della Salute è invece di 692 l'incremento delle vittime, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 49'261.