Il Comitato sul vaccino Pfizer si riunisce il 10/12

NEW YORK - Il comitato consultivo della Food and Drug Administration, che riunisce esperti esterni all'agenzia americana, si riunirà il 10 dicembre per il vaccino BioNTech-Pfizer per il Covid. Lo comunica la Fda.

Di solito due giorni prima degli incontri del comitato consultivo la Fda pubblica il suo rapporto sui dati raccolti durante i test del vaccino. Un rapporto dal quale potrebbero emergere indicazioni su come l'agenzia intende decidere.

Alla fine dell'incontro del comitato si tiene poi di solito un voto per raccomandare o meno l'uso del vaccino o del farmaco