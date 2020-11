Biden rassicura: «Non ci sarà alcun lockdown nazionale»

WASHINGTON - "Non ci sarà alcun lockdown nazionale, non chiuderò l'economia a causa del virus". Lo ha detto Joe Biden, ribadendo però come metterà in campo una strategia nazionale, a partire dall'obbligo della mascherina.

"Non è un simbolo di appartenenza politica ma un dovere patriottico". Biden è quindi tornato ad attaccare Trump che impedisce una regolare transizione: "Non c'è alcuna scusa per non condividere i dati, ci sono oltre 250 mila americani morti per il virus, ma ancora non abbiamo le necessarie informazioni. Quante vite devono ancora morire?".

"Donald Trump sta mostrano un'incredibile irresponsabilità e sta dando un incredibile massaggio negativo al mondo", ha insistito Biden commentando la situazione di stallo dopo le elezioni presidenziali americane, con Trump che rifiuta di riconoscere la sconfitta.

"Non è uno scherzo. Quello che Trump sta facendo è da presidente più irresponsabile della storia americana", ha aggiunto Biden, riferendosi anche al tentativo dell'inquilino della Casa Bianca di voler sovvertire il voto in Michigan. "Non so il motivo per cui si comporta così, ma penso sia totalmente irresponsabile".

In ogni caso, Biden ha già scelto chi andrà a rivestire ruoli chiave nella sua amministrazione, in particolare il nuovo segretario al Tesoro. "Ci sarà un annuncio presto", ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti.

Biden ha aggiunto che l'annuncio arriverà al massimo subito dopo la festività del Thanksgiving, che cade il 26 novembre. "Scoprirete che è qualcuno - ha spiegato a proposito del futuro ministro del tesoro - che è accettato da tutte le anime del partito democratico, dall'ala progressista a quella moderata".