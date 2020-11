Trump invita i repubblicani del Michigan alla Casa Bianca

WASHINGTON - Il presidente degli Usa Donald Trump invita alla Casa Bianca i repubblicani del Michigan. Dopo aver visto fallire i suoi tentativi in tribunale, Trump prende la straordinaria iniziativa di contattare direttamente i politici conservatori dello Stato nell'ambito dei suoi sforzi per capovolgere il processo del collegio elettorale. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'invito è per venerdì.

Non è ancora chiaro quanti fra i repubblicani lo accetteranno. Quello che è evidente è che rappresenta l'ultimo in ordine temporale e il più «sfacciato» passo di Trump per alimentare dubbi sulla vittoria di Joe Biden nella competizione elettorale per la presidenza degli Usa.