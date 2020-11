Ritiro delle truppe dall'Afghanistan, Johnson snobba Trump

LONDRA - Il governo britannico di Boris Johnson resta alla finestra dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di un ulteriore ritiro americano dall'Afghanistan, dove il Regno Unito ha tuttora un proprio limitato contingente militare.

L'Esecutivo conservatore e si prepara a discutere «con i nostri amici americani nella nuova amministrazione» di Joe Biden come garantire «la sicurezza e la stabilità» in quel Paese. Lo ha detto oggi lo stesso primo ministro a margine dell'annuncio del suo nuovo mega-programma di spese militari fatto in video collegamento con la Camera dei Comuni, visto l'autoisolamento cui è costretto.

Interpellato dal deputato Dan Jarvis, ex militare ed esponente dell'ala moderato-interventista dell'opposizione laburista, sui rischi che l'annunciato ritiro americano può rappresentare per il residuo contingente britannico, ma anche sull'ipotetica necessità di «un ruolo maggiore» di Londra nel teatro afgano come in altre aree turbolente del pianeta, Johnson ha risposto dicendosi d'accordo con lui e assicurando che il governo conservatore «osserva molto da vicino» gli sviluppi della situazione.

Poi ha aggiunto: «Posso dire che stiamo lavorando con i nostri amici americani nella nuova amministrazione per continuare a fare tutto ciò che possiamo per proteggere la stabilità e la sicurezza dei tormentati Paesi» della regione mediorientale e centro-asiatica.