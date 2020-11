I risultati sull'efficacia del vaccino Oxford-AstraZeneca arriveranno «prima di Natale»

LONDRA - Il professor Andrew Pollard, a capo del gruppo che sta sviluppando il vaccino anti-coronavirus dell'università di Oxford, ha dichiarato alla BBC di essere «assolutamente deliziato» dai risultati intermedi della sperimentazione.

Pollard ha spiegato che «le risposte immunitarie sembrano esattamente le stesse» nelle varie fasce d'età e anche per gli ultra-70enni, ed è «estremamente ben tollerato» da chi ha superato i 55 anni. «È assolutamente una grande notizia perché se è ben tollerato aiuterà davvero per il suo lancio, se dovessimo essere in grado di dimostrare che il vaccino funziona davvero».

Pollard usa toni prudenti, essendo ancora in attesa dei risultati definitivi della fase 3 della sperimentazione. Quando si saprà se i ricercatori avranno fatto centro? «Sicuramente sarà prima di Natale, in base ai progressi». Altre case farmaceutiche che stanno sviluppando i vaccini anti-Covid hanno già comunicato l'efficacia dei propri preparati (vedi i casi di Pfizer e Moderna): perché per il vaccino Oxford-AstraZeneca è in ritardo? «Il motivo per cui non siamo ancora arrivati», spiega Pollard, è la diminuzione di casi in estate che «ha davvero rallentato le cose» in termini di ricerca.

Ora che la pandemia è tornata a galoppare nelle varie nazioni dove avvengono i test, «sono molto più fiducioso» ha concluso Pollard. «Ci stiamo avvicinando a un punto in cui possiamo effettivamente ottenere un risultato».