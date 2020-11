La Germania pensa a rafforzare le misure anti-coronavirus

BERLINO - Divieti di contatto più drastici, bandite le feste private, e nuove misure per la scuola, con l'estensione a tutti i Länder dell'uso della mascherina in classe.

Sono queste alcune delle nuove regole anti-Covid che saranno in discussione oggi all'incontro in programma fra Angela Merkel e i ministri presidenti delle regioni, per fare il punto sull'evoluzione della pandemia in Germania.

Alla luce del costante aumento dei contagi, il semi-lockdown non potrà essere alleggerito e si prevede, al contrario, una stretta sulle misure. Sul fronte scuola, si pensa anche a una divisione delle classi in gruppi, laddove gli spazi siano troppo limitati.

Prevista inoltre una mini-quarantena (per giovani e adulti) di 5-7 giorni, nel caso di sintomi come raffreddore e tosse: ci si dovrà auto-isolare in casa. Per le fasce a rischio lo Stato vuole accollarsi i costi delle mascherine Ffp2.

Un prossimo incontro è previsto fra una settimana, il 23 novembre, per una nuova valutazione dell'effetto delle regole anti-coronavirus.