Un canale digitale per "affondare" Fox News?

WASHINGTON - Donald Trump avrebbe intenzione di lanciare un nuovo canale digitale online con l'obiettivo di "affondare" e sostituire Fox News, la tv di riferimento dell'elettorato conservatore che oggi sembra avergli voltato le spalle.

Lo rivela il sito di notizie americano Axios, citando una fonte che dice di conoscere i piani del presidente dettagliatamente. Trump si era irritato con la Fox per i suoi sondaggi (a lui sfavorevoli) e le sue interviste a esponenti democratici, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'assegnazione dell'Arizona a Joe Biden.

L'ipotesi che Trump punti a lanciare un canale via cavo sarebbe da scartare in quanto operazione costosa e che richiederebbe molto tempo. Secondo le fonti di Axios, invece, il presidente sta prendendo in considerazione un canale digitale fruibile in streaming, che sarebbe più economico e più veloce da avviare.

L'inquilino della Casa Bianca ambirebbe a sottrarre gli abbonati a Fox, sfruttando il proprio database elettorale di contatti email e telefonici.