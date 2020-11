Il New Yorker licenzia l'esperto legale "esibizionista"

NEW YORK - Il New Yorker ha licenziato Jeffrey Toobin, il suo esperto legale che durante una videoconferenza Zoom in ottobre si è calato i pantaloni in un atto di esibizionismo pensando di essere entrato in quel momento in un'altra chiamata.

Il licenziamento è stato annunciato allo staff dal capo delle risorse umane, Stan Duncan. Toobin, che lavorava al New Yorker dal 1993, ha confermato su Twitter di essere stato messo alla porta: «Amerò sempre il New Yorker, mi mancheranno i colleghi, vi leggerò».

Una star del giornalismo legale dai tempi del processo a O.J. Simpson e da allora anche esperto legale della Cnn, Toobin era stato sospeso dopo che dipendenti del settimanale e della radio WNyc avevano visto in bella mostra i suoi genitali durante una chiamata Zoom che doveva servire a discutere futuri episodi di un podcast sulle elezioni. Toobin, durante la discussione, era passato a una seconda video-chiamata di "phone sex" senza rendersi conto di stare anche in linea con i colleghi.