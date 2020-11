Coronavirus: Lombardia e Piemonte "zone rosse" da venerdì

ROMA - La confinanti Lombardia e Piemonte (oltre a Calabria e Valle d'Aosta) saranno zone rosse, ossia ad alto rischio Covid-19. Lo ha precisato il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, illustrando le misure contenute nel nuovo Dpcm. Ciò inciderà anche sulla libertà di movimento verso queste regioni dal Ticino.

L'entrata in vigore del decreto che istituisce tra le altre cose queste zone rosse slitta però a venerdì 6 novembre. Inizialmente era prevista per giovedì 5. «Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività», si legge in una nota di Palazzo Chigi citata dal Corriere della Sera. Il Dpcm avrà validità fino al 3 dicembre prossimo.

Le misure disposte dall'esecutivo italiano dopo un lungo e acceso confronto con le regioni sono «tutte» confermate. Compresa quindi la suddivisione del territorio nazionale quindi in zone gialle, arancioni e rosse. Dalle ultime due non si potrà né entrare né uscire se non per comprovati motivi di lavoro, salute e urgenze e anche gli spostamenti al loro interno saranno fortemente limitati. Tutte le attività non essenziali saranno chiuse nelle zone rosse. Contrariamente a quanto inizialmente annunciato, rimarranno però aperti i parrucchieri.

In "zona arancione" saranno Puglia e Sicilia.

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, invece, saranno classificate come "zone gialle". Qui non saranno imposte particolari limitazioni agli spostamenti se non quelle relative al coprifuoco nazionale tra le 22 e le 5.