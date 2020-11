Attacco terroristico in corso a Vienna: si temono fino a sette morti

VIENNA - Un attacco terroristico è in corso in pieno centro a Vienna. A confermarlo a ORF è il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, che fa sapere che più attentatori sono in azione nella capitale austriaca, armati di fucili.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Kronen Zeitung, poco dopo le 20 un poliziotto di guardia a una sinagoga in Seitenstettengasse sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Inizialmente dichiarato in pericolo di vita, potrebbe non essere sopravvissuto alle ferite riportate.

La polizia di Vienna parla di «diversi feriti». Il Ministero dell'interno conferma anche la presenza di almeno un morto. Il numero delle vittime, però, potrebbe essere più alto. Kurier riferisce di voci non confermate che parlano di sette vittime, tra cui un poliziotto, e della presa di ostaggi, per esempio nell'Hotel Hilton.

Uno dei presunti attentatori si sarebbe fatto saltare in aria per mezzo di una cintura esplosiva. Un altro o diversi altri sarebbero in fuga. Almeno uno sarebbe stato fermato, fa sapere il Ministero dell'interno.

Sul posto è stato dispiegato un importante dispositivo di polizia. Nell'area sono stati uditi svariati colpi d'arma da fuoco. Testimoni sentiti da Heute parlano di decine, alcuni persino di cinquanta spari. L'invito alla popolazione è a evitare tutti i luoghi pubblici e i mezzi di trasporto pubblici. La polizia chiede inoltre di non condividere sui social foto e video di quanto avviene nel centro cittadino per non mettere in pericolo le forze di sicurezza.

Secondo alcune testimonianze raccolte da ORF, una persona che imbracciava un fucile automatico è stata vista correre sparando all'impazzata lungo la strada in cui si trova la sinagoga, Seitenstettengasse. Si è poi diretta verso Schwedenplatz, dove ha di nuovo aperto il fuoco. A quel punto sarebbe arrivata la polizia.

Keystone