Coronavirus: Fauci critica Trump

WASHINGTON - Gli Stati Uniti «non sono in una buona posizione»: «Tutte le stelle sono allineate nel posto sbagliato mentre ci avviciniamo all'autunno e all'inverno, con un numero maggiore di persone che si riunirà in casa. Non potremmo essere posizionati in modo peggiore». Lo ha affermato in un'intervista al "Washington Post" Anthony Fauci, membro della task force americana contro il coronavirus e grande esperto di malattie infettive.

Fauci ha inoltre spiegato come, a suo avviso, l'avversario di Donald Trump, Joe Biden, stia prendendo la pandemia «seriamente dalla prospettiva sanitaria». Il presidente, invece, la guarda «da una prospettiva diversa, quella dell'economia e della riapertura».

Le sue considerazioni non sono piaciute alla Casa Bianca, per la quale Anthony Fauci ha infranto «tutte le norme» con i suoi commenti, «è inaccettabile»: «Come componente della task force contro il coronavirus, ha l'obbligo di esprimere le proprie preoccupazioni» nelle sedi appropriate, «ma non lo ha fatto, preferendo criticare il presidente Trump con i media».