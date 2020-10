Oltre 26mila nuovi casi nella Penisola

ROMA - Sfiora ormai la soglia delle 300'000 persone - per l'esattezza sono 299'191 - il numero di casi positivi di Covid-19 attualmente attivi in Italia.

Nelle ultime 24 ore, nella vicina Penisola sono stati registrati 26'831 nuove infezioni, con 217 decessi legati al coronavirus e 983 ricoveri in più (+115 quelli in terapia intensiva). Nel complesso, nei reparti ordinari sono ospedalizzati 15'964 pazienti.

Tra le regioni con il maggior numero di nuove casi svetta la Lombardia (+7'339), seguita dalla Campania (+3'103), il Piemonte (+2'585), il Veneto con (+2'109) e il Lazio (+1'995).

Lockdown a Milano? - In giornata, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare dell'ipotesi di un lockdown nel capoluogo lombardo, chiedendo di essere coinvolto dal governo nel processo decisionale. «Se s'ha da fare, da padre di questa comunità voglio essere coinvolto, voglio vedere i dati e voglio essere partecipe della decisione». Quello che invece Sala non vuole, con riferimento piuttosto chiaro alle parole di qualche giorno fa di Walter Ricciardi, è invece «vedere l’ipotesi sui giornali, fatta filtrare, comunicata da un consulente del ministero della Salute».

Liguria: stop agli spostamenti superflui - Vietate le passeggiate «senza giustificato motivo» in tutta la Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21.00 alle 06.00. Il provvedimento è valido fino alle 06.00 del 2 novembre. Lo prevede la nuova ordinanza anti-Covid firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni che estende le limitazioni in vigore a Genova a tutta la Regione durante il weekend di Ognissanti e la serata di Halloween. «È previsto il divieto di circolazione in Liguria per tre serate in tutto il territorio della Regione. Non si potrà sostare in strada dopo le 21.00 o 'ciondolare' in giro per le città».