Degli hacker rubano 2,3 milioni di dollari alla campagna di Trump

WASHINGTON - Attacco hacker al partito repubblicano del Wisconsin: i pirati informatici hanno rubato 2,3 milioni di dollari dal conto utilizzato per finanziare la campagna per la rielezioni del presidente Donald Trump in uno degli stati chiave per il voto del 3 novembre.

Sull'episodio l'FBI ha ora aperto un'indagine.

Da quanto emerge inizialmente, gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le ricevute dei pagamenti a quattro fornitori di servizi per la campagna di Trump, così che i soldi versati sono finiti direttamente nelle tasche dei pirati informatici.