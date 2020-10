120 anni di prigione al "Guru" delle schiave sessuali

NEW YORK - Keith Raniere, il fondatore del culto delle schiave sessuali Nxivm, dovrà passare il resto della sua vita dietro le sbarre. Il giudice distrettuale della corte federale di Brooklyn lo ha condannato a 120 anni di carcere per sfruttamento della prostituzione, anche di una minore, associazione a delinquere e traffico di esseri umani.

Il giudice, Nicholas Garaufis, ha spiegato nella sua decisione che i crimini di cui Raniere si è macchiato sono «crudeli, perversi ed estremamente gravi». «Nonostante tutto quello che è successo e nonostante le innumerevoli vittime che hanno dato voce al loro grande dolore, Raniere rimane impassibile. Anzi, conferma la sua innocenza», ha proseguito Garaufis. «Per lui, le coraggiose vittime che hanno parlato degli abusi subiti sono delle bugiarde».

Quindici delle vittime del 60enne hanno parlato in tribunale, tra cui una ragazza che lo ha accusato di sfruttamento sessuale di minore. Dal verbale emerge che la giovane aveva 15 anni e lui 45 quando hanno iniziato ad avere rapporti sessuali, e lui le scattava foto senza veli. «Mentre nascondeva la nostra relazione sessuale agli altri, mi diceva che ero molto matura per la mia età. E ora so che era falso, ero una bambina», ha detto.

Tutto ruotava intorno a Nxivm, un'organizzazione basata nello stato di New York e fondata da Raniere con l'apparente scopo di aiutare le donne a superare momenti difficili. In realtà, secondo l'accusa, sarebbe stata una copertura per un gruppo segreto che usava uno schema piramidale per sfruttare le adepte, sia sul piano sessuale che lavorativo.

Al vertice della piramide il "guru" Raniere e Allison Mack, 35 anni, nota soprattutto per aver interpretato Chloe Sullivan nella popolare serie televisiva americana legata alle avventure di Superman "Smallville", andata in onda dal 2001 al 2011.