Dopo tre mesi Melbourne volta pagina ed esce dal lockdown

SYDNEY - Melbourne e lo stato di Victoria stanno per voltare pagina. Usciranno dal lockdown duro, imposto a causa della pandemia di coronavirus, e mercoledì inizierà una nuova fase di riapertura.

Oggi nello stato di Victoria non si sono registrati nuovi casi di Covid-19 per la prima volta dal 9 giugno né altri decessi a causa della pandemia. Il premier Daniel Andrews ha annunciato la riapertura di «tutte le attività di vendita al dettaglio», così come di «ristoranti, alberghi, bar e locali». Per la prima volta, dal lockdown scattato il 2 agosto, a Melbourne i negozianti torneranno ad accogliere clienti.

Restano restrizioni sugli ingressi nei locali (20 all'interno e 50 all'esterno), ma gli abitanti di Melbourne - circa 4,9 milioni di persone - potranno tornare a uscire dalle proprie abitazioni senza le limitazioni delle scorse settimane, pur dovendo rispettare fino all'8 novembre il limite dei 25 km di distanza dalla residenza. Domani dovrebbero essere annunciate nuove disposizioni per gli incontri familiari e tra amici.

«È stato un anno molto difficile», ha detto Andrews, che è finito sotto accusa per il lockdown "duro" imposto quando nello stato si registravano oltre 700 casi di coronavirus al giorno. Inizialmente era in vigore un coprifuoco notturno, revocato a fine settembre dopo otto settimane, e un limite di 5 km agli spostamenti.

Dall'inizio dell'emergenza l'Australia, con 25 milioni di abitanti, ha registrato oltre 27'500 casi di Covid-19 con 905 decessi (817 nello stato di Victoria).