La polizia disperde la protesta anti-lockdown

LONDRA - La polizia di Londra sta invitando i partecipanti alla protesta contro il lockdown in corso a Londra ad abbandonare la manifestazione e tornare a casa.

In un comunicato citato dai media britannici la Metropolitan Police spiega che la «marcia è stata ufficialmente classificata come illegale perché i partecipanti non stanno rispettando le regole di distanziamento sociale e le misure adottate dal governo» per contenere la diffusione del coronavirus.

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Londra per protestare contro le misure di lockdown. Il percorso della manifestazione è stato tenuto segreto dagli organizzatori per evitare blocchi della polizia.

Secondo un reporter del Guardian presente sul posto, il corteo si è diretto verso Oxford Street, la via dello shopping della capitale britannica. Le prime immagini della protesta mostrano tutte le persone senza la mascherine. Alcuni dei manifestanti hanno persino incitato i passanti a togliersi la loro.

Sono sempre più numerose le aree del Regno Unito dove è scattato il lockdown totale o si sono adottate misure più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Ieri si è registrato un nuovo picco di 20'530 casi giornalieri e 224 decessi. Le persone ricoverate sono 1'056 in più rispetto a ieri. L'ultimo indice Rt è stimato da 1,2 a 1,4.