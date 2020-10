Coronavirus: oltre 4'000 nuovi casi in Lombardia

MILANO - Sono oltre 4'000, secondo quanto risulta all'agenzia italiana ANSA, i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36mila tamponi eseguiti.

Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva.

Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3'251 positivi, ma un numero di tamponi molto più contenuto.

Ieri, nella regione erano stati annunciati 2'023 nuovi casi di contagio su 21'726 tamponi effettuati.

Riaprono gli ospedali fiera Milano e Bergamo - «Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati».

Lo annuncia in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera.