L'Irlanda va in lockdown per sei settimane

DUBLINO - L'Irlanda è ufficialmente la prima nazione europea a ripristinare un lockdown generalizzato, passando al livello di allerta massima.

Le nuove misure entreranno in vigore dalla mezzanotte di mercoledì (le 23 in Svizzera) avranno una durata di sei settimane ed escluderanno solamente le scuole, che per il momento resteranno aperte. Scatterà invece la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali (esclusi quindi negozi di generi alimentari e di prima necessità) e per bar e ristoranti si tornerà al solo servizio da asporto. Vietate le visite al domicilio di persone esterne alla famiglia.

Il primo ministro Micheál Martin ha invitato la popolazione a «restare a casa». L'ultimo bollettino medico parla di oltre 1000 contagi in 24 ore. Sono quasi 51mila i casi e 1852 i decessi dall'inizio della pandemia.