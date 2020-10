Covid, in Italia un nuovo record

ROMA - Record assoluto di contagi da coronavirus in Italia: secondo il bollettino del Ministero della salute in 24 ore si sono registrati 7332 casi che portano il totale a 372'799.

Il dato più alto prima di oggi dall'inizio dell'emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26'336 mentre ieri ne sono stati fatti 152'196, il record dall'inizio dell'emergenza.

Le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia sono 43, due più di ieri che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 36'289. Cresce anche il numero degli attualmente positivi: secondo i dati del ministero ad oggi sono 92'445, con un incremento rispetto a martedì di 5252 persone. Di queste, 5470 sono ricoverate nei reparti ordinari, 394 in più nelle ultime 24 ore, 539 sono in terapia intensiva, con un incremento di 25 rispetto a ieri, e 86'436 sono in isolamento domiciliare (+4833).

Meno evidente la crescita dei dimessi e dei guariti: sono 2037 in un giorno che portano il totale a 244'065.