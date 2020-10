Parigi verso il coprifuoco serale

PARIGI - La nuova stretta che il governo francese sta studiando per Parigi e la regione dell'Ile-de-France, dove i contagi aumentano in modo esponenziale, è una restrizione serale alla circolazione, in pratica un coprifuoco sul modello di Berlino e Francoforte.

Lo scrive questa sera il settimanale Le Point, citando fonti del Consiglio dei ministri. I ministri si riuniranno domani in Consiglio di difesa all'Eliseo attorno al presidente Emmanuel Macron, per un vertice che inizialmente era stato previsto per mercoledì, subito prima dell'intervento televisivo a reti unificate del presidente, sede ideale per eventuali annunci di restrizioni.

Stando a Le Point, il governo è ancora molto diviso fra ministri vicini al dicastero della Salute, che vogliono assolutamente un provvedimento che impedisca ai parigini di uscire la sera e di affollare bar e feste private, ed esponenti che ritengono una regola come il coprifuoco letale per i locali pubblici, bar e ristoranti in particolare.