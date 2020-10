«Possibile un nuovo lockdown nazionale»

LONDRA - Il Paese è «a un punto precario» nella pandemia da coronavirus. È per questo motivo che nel Regno Unito un nuovo lockdown nazionale è possibile. «Ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada», ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra.

I suoi commenti - citati dalla Bbc - giungono dopo quelli del vicedirettore della sanità per l'Inghilterra, Jonathan Van-Tam, per il quale la Gran Bretagna ha raggiunto «un punto di non ritorno» nell'epidemia.

Domani il premier Boris Johnson - che questo pomeriggio sente i ministri interessati - dovrebbe annunciare nuove restrizioni locali (nel nord dell'Inghilterra e nelle Midlands in particolare), che stanno però già provocando proteste. Liverpool - con 600 casi ogni 100'000 abitanti - dovrebbe essere la città con le misure più rigide, scrive la Bbc.

Horby dice che la «missione vitale» è ora proteggere l'Nhs, la Sanità pubblica, ed evitare che vengano cancellati servizi ospedalieri non essenziali, come accadde durante la prima ondata di Covid-19 in primavera. «Dobbiamo fornire cure per tutti, quelli con il Covid e quelli senza. E il solo modo è tenere bassi i numeri del contagio», ha affermato il presidente di Nervtag, sottolineando che alcuni ospedali nel nord dell'Inghilterra sono già sotto pressione e presto potrebbero avere le terapie intensive piene.

«Dobbiamo fare scelte molto difficili e agire molto in fretta, temo», ha affermato.