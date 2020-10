L'amministrazione Trump fa causa a Yale: «Discrimina i potenziali studenti in base alla razza»

NEW YORK - L'amministrazione Trump fa causa a Yale, accusandola di aver violato la leggere sui diritti civili discriminando i potenziali studenti in base alla razza, di fatto favorendo gli afroamericani e gli ispanici a danno di asiatici e caucasici.

Nell'azione legale il prestigioso ateneo viene accusato di aver usato un processo di ammissione troppo basato sulla razza favorendo gli studenti afroamericani e ispanici a spese di quelli asiatici e bianchi. «Invece di usare la razza come criterio mirato per centrare obiettivi specifici, Yale ha istituzionalizzato l'uso delle preferenze razziali come tratto caratteristico del suo programma di ammissione».

Yale si difende: «Non discriminiamo in base all'etnia o alla razza. Le nostre pratiche di ammissione sono giuste e rispettano la legge e non cambieranno per questa azione legale senza merito. Ci difenderemo in tribunale».