Balzo dei contagi in Italia: 3'678 nelle ultime 24 ore

ROMA - Balzo dei contagi di Covid-19 in Italia, con l'incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3'678 casi, mille più di martedì, un incremento che non si registrava da metà aprile.

Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333'940. In aumento anche il numero delle vittime - 31 in un giorno, ieri erano 28 - tornato sui valori di fine giugno.

Tra le regioni ben cinque hanno almeno trecento nuovi casi e ancora una volta è la Campania a far segnare l'incremento maggiore, con 544 casi. Seguono la Lombardia (520), il Veneto (375), il Lazio (357) e la Toscana (300).

Incrementi consistenti si registrano anche in Piemonte (+287), Sicilia (213), Puglia (196) ed Emilia Romagna (193). Nessuna regione fa segnare zero casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 125'314, che hanno portato a 12'069'402 quelli effettuati dall'inizio della pandemia. La percentuale di positività dei tamponi nelle ultime 24 ore è del 2,94%.