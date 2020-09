«Il vaccino non arriverà per le presidenziali»

WASHINGTON - Il vaccino contro il coronavirus di Moderna non sarà pronto prima delle elezioni. Lo afferma l'amministratore delegato della società, Stephan Bancel, spiegando che Moderna non sarà in grado di presentare la richiesta per l'autorizzazione almeno fino alla fine di novembre.

Bancel, secondo quanto riporta il Financial Times, mette inoltre in evidenza di non attendersi la piena approvazione per la distribuzione del vaccino a tutti i segmenti della popolazione fino alla prossima primavera.