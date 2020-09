Il Kuwait ha un nuovo emiro

MADINAT AL-KUWAIT - Il Kuwait dà l'addio oggi all'emiro lo Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber Al Sabah, morto ieri all'età di 91 anni negli Stati Uniti dopo una lunga malattia, e accoglie il nuovo governante del ricco emirato del Golfo, l'83enne Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah.

Quest'ultimo presta oggi giuramento mentre si attende l'arrivo in patria della salma de defunto emiro, da luglio ricoverato in una clinica del Minnesota. I funerali si svolgeranno in forma privata anche a causa della pandemia di coronavirus.

Il paese è da ieri in lutto per i prossimi 40 giorni. Per gli analisti, Sheikh Nawaf manterrà la stessa politica estera adottata negli ultimi 14 anni dal suo predecessore e fratello.

Questa si basa su un'alleanza strategica con gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, mantenendo però canali negoziali aperti con l'Iran.