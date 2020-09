Coronavirus: i Paesi Bassi corrono ai ripari

AMSTERDAM - Manifestazioni sportive senza tifosi, bar e ristoranti chiusi alle dieci di sera: sono solo alcune delle misure varate dai Paesi Bassi per correre ai ripari di fronte a una nuova impennata dei contagi da coronavirus.

Le misure, annunciate dal premier Mark Rutte in una conferenza stampa, entreranno in vigore a partire dalle 18 di domani. «Il numero d'infezioni e di ricoveri in ospedale si sta alzando rapidamente - avvertono le autorità sanitarie -Insieme dobbiamo ridurre il numero delle occasioni di contatto, per evitare misure più severe e una maggiore diffusione del coronavirus».