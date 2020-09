Coronavirus, zero contagi locali nelle ultime 48 ore

PECHINO - Per due giorni consecutivi in Cina continentale non sono stati riportati nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente. Lo ha dichiarato oggi la Commissione sanitaria nazionale.

Nel suo resoconto giornaliero, la Commissione ha indicato che ieri sono stati confermati 14 casi importati, mentre non sono stati segnalati nuovi casi sospetti o altri decessi relativi alla malattia.

La Commissione ha anche comunicato che ieri in Cina continentale cinque pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali dopo essere guariti.

Fino al termine della giornata di ieri sono stati segnalati in Cina continentale 2'802 casi importati totali. Di questi, secondo la Commissione, 2'626 riguardano persone dimesse dopo essere guarite e 176 persone in cura negli ospedali, di cui tre in condizioni gravi, mentre non sono stati segnalati decessi.