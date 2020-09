A un mese dal contagio, Berlusconi è ancora Covid-positivo: «Niente sintomi, sto come un leone»

MILANO - È ancora positivo al coronavirus, Silvio Berlusconi, che un mese fa era stato ricoverato per la malattia al San Raffaele di Milano e dove era restato fino a una decina di giorni fa.

Malgrado il “sì” del tampone, però, il leader di Forza Italia garantisce di essere asintomatico e si è impegnato a lavorare per le elezioni dello scorso fine settimana: «Non ho sintomi. Mi sento come un leone», ha dichiarato come riporta il Corriere della Sera.

Berlusconi, lo ricordiamo, era stato ricoverato la notte del 3 settembre e tenuto sotto stretta osservazione. Le prime analisi avevano riscontrato lo sviluppo di una polmonite bilaterale. L'ammissione in ospedale, precauzionale, era stata giustificata dal fatto che fosse un soggetto a rischio per età e patologie pregresse.

Il Cavaliere di Arcore il prossimo 29 settembre compierà 84 anni. Niente festona per lui, sia per non affaticarlo sia per evitare contatti eccessivi.