Il missile Ninja che non esplode ma “affetta” i bersagli usato contro Al Qaeda

WASHINGTON D.C. - Un buco nel tetto della vettura, niente esplosioni, e il bersaglio è eliminato.

Le forze speciali americane usano una nuova arma per colpire i terroristi: si tratta di un missile chiamato R9X o Ninja Hellfire, che al posto della testata esplosiva ha delle lunghe lame per uccidere l'obiettivo riducendo al minimo i rischi per i civili che si trovano nelle vicinanze. Può essere sparato direttamente dai droni, ed è in grado di colpire bersagli all'interno di veicoli o abitazioni.

Come riporta il New York Times, due settimane fa questa nuova arma è stata utilizzata per uccidere uno dei leader di Al Qaeda nel nord-ovest della Siria. Ed sarebbe la terza volta in due mesi.

Altri funzionari militari e dell'antiterrorismo Usa, così come l'Osservatorio siriano per i diritti umani, hanno affermato che un attacco con il Ninja Hellfire ha ucciso Sayyaf al-Tunsi, tunisino incaricato di pianificare gli attacchi di Al Qaeda contro l'Occidente, inclusi gli Stati Uniti.

A US strike kills a notable al-Qaeda leader in Syria. A video of the car he was in. pic.twitter.com/5qtVukN5O1 modern weapons! — Hassan Hassan (@hxhassan) June 14, 2020