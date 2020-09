La Germania torna a sconsigliare le vacanze all'estero

BERLINO - Mentre in Francia e nel Regno Unito si torna a parlare di un possibile confinamento a livello nazionale, in Germania si riaffaccia un'altra disposizione legata alla pandemia di Covid-19 che pensavamo di esserci lasciati alle spalle al principio dell'estate: la raccomandazione di non fare viaggi all'estero.

In vista delle ferie autunnali, infatti, il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, ha sconsigliato ai propri concittadini di lasciare la Germania: «Si possono anche fare vacanze in patria», ha sottolineato al Morgenmagazin della ZDF. Le vacanze all'estero, ha spiegato, fanno parte dei viaggi non necessari che il suo dicastero sconsiglia.

Pur rendendosi conto di quello che la sua raccomandazione possa significare in termini economici per le agenzie e gli operatori turistici, il politico della CDU ha ricordato il pericolo rappresentato da chi torna infetto dall'estero. «Dovremmo tutti imparare qualcosa» da quanto già avvenuto durante l'estate scorsa, ha fatto notare.