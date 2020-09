Gli ambientalisti tornano in piazza

BERLINO - Dopo il rallentamento imposto dalla pandemia di Covid-19, il movimento ambientalista giovanile "Venerdì per il futuro" ha annunciato la ripresa delle sue manifestazioni. Solo in Germania sono circa 400 gli eventi annunciati per oggi. Nel mondo sono attese complessivamente 3mila dimostrazioni.

Ispirandosi agli scioperi per il clima del venerdì dell'attivista svedese Greta Thunberg, i sostenitori di "Fridays for Future" protestano per chiedere agli Stati maggiore impegno contro il cambiamento climatico. Le loro azioni hanno caratterizzato buona parte del 2019.

I promotori delle marce hanno assicurato che rispetteranno le regole anti-covid. I giovani attivisti sfileranno anche alla Porta di Brandeburgo di Berlino, dove sono attesi circa 10mila partecipanti.





Keystone