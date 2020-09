Corte Suprema? Sono 5 le candidate, Trump: «Annuncio in arrivo venerdì o sabato»

WASHINGTON - L'annuncio della nomina del nuovo giudice della Corte Suprema Usa dovrebbe arrivare venerdì o sabato, e il voto sulla nomina dovrebbe avvenire prima delle elezioni del 3 novembre: lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News.

«Il Senato ha un sacco di tempo a disposizione per arrivare al voto prima del prossimo 3 novembre», ha detto Trump, sottolineando come non sia necessario aspettare dopo le elezioni per la conferma della nomina del nuovo giudice della Corte Suprema.

«L'annuncio sarà venerdì, o sabato. Le funzioni in onore di Ruth Bader Ginsburg avranno luogo giovedì o venerdì, e per come la vedo io penso che dovremmo, con tutto il rispetto per il giudice Ginsburg, aspettare la fine delle funzioni», ha detto il Presidente.

La lista ristretta del presidente comprende, tra gli altri, il giudice Amy Coney Barrett, il giudice Barbara Logoa e il giudice Allison Jones Rushing. Il presidente, parlando delle potenziali scelte, le ha definite «eccellenti» e «tutte molto intelligenti».

«Queste sono le persone più intelligenti, le giovani più intelligenti» ha detto Trump, aggiungendo che il suo candidato «rispetterà la Costituzione», sarà una «brava persona» e avrà «valori morali molto, molto alti».

Il presidente ha detto infine che sostiene che «il voto finale dovrebbe essere fatto, francamente, prima delle elezioni».