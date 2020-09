Weinstein privato dell'onorificenza concessa dalla Regina

LONDRA - Harvey Weinstein, il potentissimo produttore cinematografico americano finito nella bufera per abusi sessuali e condannato a marzo, è stato privato del titolo di Commander of the Order of the British Empire (Cbe), l'onorificenza civile di più alto rango del Regno Unito dopo il cavalierato.

Weinstein aveva ricevuto il titolo dalla regina Elisabetta nel 2004. A marzo, è stato condannato a 23 anni di carcere, dopo un'indagine seguita ad un reportage del New York Times nell'ottobre 2017 che aveva pubblicato le testimonianze di diverse donne abusate o molestate dal produttore. Tre anni fa Weinstein era stato privato anche un riconoscimento del 2002 dal British Film Institute.

È stato un comitato indipendente ad hoc, cui nel Regno Unito spetta la revisione delle decorazioni di Stato, a valutare la revoca dell'onorificenza concessa a suo tempo dalla sovrana.