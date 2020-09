Nobel per la pace a Donald Trump? Lo nomina anche Bolsonaro Jr.

BRASILIA / WASHINGTON - Il deputato brasiliano Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha proposto che il presidente americano, Donald Trump, sia insignito del premio Nobel per la Pace per i recenti accordi tra Israele e Paesi arabi.

«In due settimane, il presidente Trump è stato responsabile di due obiettivi di pace: tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, nonché tra Israele e Bahrein», i cui rapporti sono stati «normalizzati», ha scritto sui social Bolsonaro Jr.

«Mentre i media mentono quando dicono che Donald Trump distrugge il mondo, lui batte record di pace», ha aggiunto il figlio di Bolsonaro, che è anche a capo del Comitato per le relazioni estere della Camera dei deputati.

Il presidente americano Donald Trump, lo ricordiamo, è stato formalmente incluso nella lista delle persone nominate per il Premio Nobel per la pace a inizio settembre, quando è stato nominato dal parlamentare norvegese Christian Tybring-Gjedde.

La candidatura di Trump al Nobel per la Pace da parte di Eduardo Bolsonaro è arrivata in concomitanza con l'arrivo in Brasile del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che questa settimana sta svolgendo un tour in Sud America.

Pompeo incontrerà il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araújo, a Roraima, Stato della regione amazzonica confinante con il Venezuela.