La principessa delle Asturie in quarantena

MADRID - La principessa Eleonora delle Asturie, la quattordicenne erede al trono di Spagna, è in quarantena dopo che una sua compagna di classe è risultata positiva al test del coronavirus: lo ha reso noto oggi la famiglia reale.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ABC, la stessa misura è stata presa per il resto della classe, che continuerà a seguire le lezioni in via telematica da casa per i prossimi quattordici giorni.

Sembra che la ragazzina positiva abbia contratto il virus da suo padre. La principessa Eleonora e il resto degli studenti della sua classe nella scuola Santa María de los Rosales di Madrid, che erano tornati a scuola solo mercoledì scorso, verranno ora sottoposti ai test anti-covid. Un portavoce del Palazzo della Zarzuela ha detto che il re e la regina Letizia continueranno a svolgere i loro impegni reali.

Otto milioni di bambini sono tornati a scuola la settimana scorsa in Spagna mentre le autorità cercano di fronteggiare a fatica una nuova ondata d'infezioni nel Paese.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, la Spagna - nono Paese al mondo per numero di casi in termini assoluti - conta ad oggi 566'326 contagi e 29'747 morti.