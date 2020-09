Sequestrato un furgone blindato "fatto in casa"

SAN JOSé DE CHILA - Trovare un vero e proprio carro armato non è facile, e i cartelli messicani optano da tempo per soluzioni alternative, fabbricando dei veicoli corazzarti "artigianali" per avere il sopravvento contro le bande criminali rivali e le forze di polizia locali.

La Guardia Nazionale del paese centro americano ha svelato uno di questi veicoli in alcune foto postate sabato su Twitter. Il mezzo è stato trovato da una pattuglia di routine a San José de Chila, nella regione di Michoacán.

Nel post, il personale della Guardia Nazionale ha dichiarato di aver «localizzato un camion blindato "artigianale", presumibilmente impiegato da un gruppo criminale della zona».

Il quotidiano El Universal ha riferito che il veicolo sequestrato dovrebbe appartenere al cartello "Los Viagras", guidato da Nicolás Sierra Santana, chiamato "El Gordo", noto per operare nella regione di Tierra Caliente.

La criminalità organizzata ha già mostrato diverse volte, con vanto, le armi, attrezzature e persino i veicoli che ha a disposizione, e che vengono utilizzati durante le loro operazioni criminali. Su questi carri armati "fatti in casa" vengono spesso montate armi di grosso calibro, e vengono battezzati dai membri della gang con nomi ironici come "Mostro", o "Rinoceronte", spiega il portale informativo Infobae.

I Los Viagras, come comunicano i giornali locali, sono attualmente coinvolti in una guerra per il territorio con il cartello della Nuova Generazione di Jalisco, che ha già mostrato in passato sui social media la propria "flotta" di veicoli corazzati.

È il secondo caso simile nel 2020, in quanto alla fine di gennaio, l'esercito messicano aveva sequestrato anche un altro autocarro blindato nella stessa regione di Michoacán.

Guardia Nacional (GN_MEXICO)