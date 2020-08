Briatore torna a casa domani

MILANO - Domani mattina il manager italiano Flavio Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni giorni.

«L'IRCCS Ospedale San Raffaele - spiegano dalla struttura - rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2».

Aumentano i casi in Italia - Aumentano ancora leggermente i contagi per il Covid-19 in Italia: sono 1'462 (contro i 1'411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, invece, in aumento rispetto ai 5 di ieri. I tamponi sono stati 97'065, record per il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero italiano della Salute. I casi totali di coronavirus nella vicina Penisola ammontano ora a 265'409, le vittime complessive a 35'472. Le persone attualmente positive sono ora 23'035, con un incremento di 1'103 in 24 ore. I guariti sono 206'902, 348 in più. Spicca l'incremento dei pazienti in terapia intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono 47 in più (1'178), aumentano invece ancora di 1'049 i pazienti in isolamento domiciliare (21'783 il totale).