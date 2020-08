Il virus spaventa la Francia

PARIGI - Altri 3'304 casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Francia, in aumento rispetto ai 1.955 di ieri ma in diminuzione rispetto ai quasi 5.000 (4.897) di due giorni fa: queste le cifre della Direzione generale della Salute (Dgs).

Nel comunicato, le autorità precisano che nell'ultima settimana è stato effettuato un record di 819'470 tamponi (più di 100'000 al giorno). Sono diminuite, nel complesso, le persone ricoverate per Covid-19 (4'600, novanta in meno di ieri) ma sono aumentati i pazienti gravi in rianimazione (410 in tutto rispetto ai 399 di ieri).

Nelle ultime 24 ore, rende noto la Dgs, si sono registrati inoltre 16 nuovi decessi, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 30'544.