Francis arriva fuori stagione: venti record e due dispersi

LONDRA - Danni, alluvioni e almeno due persone disperse a causa della bufera Francis, abbattutasi oggi fuori stagione sulle coste occidentali del Regno Unito, a partire da Inghilterra e Galles, oltre che in Irlanda del Nord. Piogge battenti e raffiche di vento con picchi record per agosto vicini ai 130 km all'ora hanno sferzato la zona. L'emergenza, annunciata dall'Ufficio Meteorologico nazionale con l'allerta di color arancione, non è ancora finita.

La polizia sta cercando due canoisti, il cui kayak risulta essersi rovesciato nel fiume Taff, a nord della capitale gallese Cardiff. Mentre in altre aree diverse persone sono state soccorse e tratte in salvo fra corsi d'acqua e camping. Si segnalano case e capannoni allagati in varie località inglesi e gallesi, dalle isole della Manica fino alle zone costiere centro-occidentali del Paese, nonché alberi divelti, tetti scoperchiati, intoppi qua e là al traffico stradale e a quello ferroviario.

Difficoltà e cancellazioni pure per alcuni servizi di traghetto a causa del mare in burrasca. Le previsioni indicano l'estensione dei fenomeni alla Scozia, con possibili precipitazioni fino a 90 millimetri in poche ore.

keystone-sda.ch (Niall Carson)