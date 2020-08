Vaccino: un candidato cinese è già in uso per alcune persone

PECHINO - Diversi vaccini contro il coronavirus sono entrati in queste ultime settimane nella fase decisiva della sperimentazione. Alcuni candidati stanno però trovando già una concreta applicazione, come nel caso di quello cinese.

In un'intervista alla CCTV, il direttore del centro di scienza e sviluppo tecnologico della Commissione sanitaria nazionale, Zheng Zhongwei, ha spiegato che il governo di Pechino ha autorizzato un «utilizzo d'emergenza» del vaccino lo scorso 22 luglio.

Una decisione «in linea con la legge», ha precisato l'esperto, che non ha però dato indicazioni su quale candidato sia stato utilizzato per la procedura né quante siano gli individui che hanno ricevuto la vaccinazione.

Tra le prime persone selezionate per la somministrazione ci sono i professionisti del settore sanitario e i funzionari delle guardie di confine, ossia due categorie particolarmente a rischio per la natura del proprio lavoro. «La maggioranza dei casi in Cina in questo momento sono importati, quindi i funzionari doganali sono esposti ad un rischio maggiore», ha spiegato.