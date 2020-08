Coronavirus: in Italia più di mille contagi in 24 ore

ROMA - Non si ferma l'aumento dei contagi per il Covid-19 in Italia: sono 1'071 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore nella Penisola. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille.

Sono tre i morti, dato in calo a fronte dei nove registrati venerdì. In crescita i tamponi: 77'000, oltre 5'000 in più rispetto a ieri, secondo i dati diffusi oggi dal ministero della salute di Roma.

Dai dati delle autorità sanitarie si evince inoltre che ci sono meno pazienti in terapia intensiva. Al momento sono 64 (-5 rispetto a ieri).