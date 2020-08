Screening di massa ad Hong Kong, a Berlino e Washington il vaccino è più vicino

BERLINO - La pandemia di coronavirus non accenna a placarsi. E mentre Brasile e Croazia segnano due tristi record per quanto riguarda il numero dei casi, Berlino e Washigton si avvicinano al tanto sospirato vaccino. Ad Hong Kong, invece, verranno condotti screening di massa per tentare di placare l'avanzata del virus.

Vaccino vicino - Il vaccino a cui stanno lavorando il colosso farmaceutico Pfizer e BioNTech «è sulla buona strada» per essere sottoposto all'esame dei regolatori già in ottobre. È quanto hanno annunciato in una nota congiunta le due società, dopo aver reso noti nuovi dati sulla fase di sperimentazione, attualmente in corso negli Usa e in Germania. La somministrazione del vaccino, spiega la nota, «è stata ben tollerata con febbri da deboli a moderate in meno del 20% dei partecipanti» allo studio. «In caso di successo clinico», il vaccino potrebbe essere sottoposto alle autorità a ottobre e, in caso di approvazione, Pfizer prevede di «fornire fino a 100 milioni di dosi nel mondo entro la fine del 2020 e circa 1,3 miliardi entro la fine del 2021».

Screening ad Hong Kong - Hong Kong prevede di avviare il primo settembre uno screening di massa sul contagio da Covid-19 puntando a completare i test in due settimane, con l'obiettivo di portare la grave situazione epidemica sotto controllo dopo che il recente supporto del governo centrale ha migliorato la capacità di test della regione. Il capo esecutivo del governo della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato il piano oggi in una conferenza stampa. Il governo in precedenza aveva affermato che test su larga scala che possono riguardare milioni di persone a Hong Kong saranno condotti gratuitamente e su base volontaria. Lam ha spiegato che non sarebbe possibile attuare la strategia senza il supporto del governo centrale relativo al personale di laboratorio e ai servizi per i test. Il governo centrale ha creato un team di 60 esperti per i test basati sugli acidi nucleici, allo scopo di aiutare a migliorare la capacità di test di Hong Kong, su richiesta della Regione amministrativa speciale. Il primo gruppo di professionisti dei test sul virus è arrivato a Hong Kong per unirsi alla battaglia contro l'epidemia a inizio agosto.

Riaprono i cinema negli USA - Dopo cinque mesi di chiusura a causa della pandemia riaprono alcune sale cinematografiche negli Stati Uniti. Le prime porte ad aprire sono state quelle della catena AMC, la più grande al mondo, che ha iniziato con 113 sale su 661 in tutto il Paese e con biglietti a 15 centesimi, il prezzo del 1920, per celebrare il suo centenario. «Offriremo film del 2020 ai prezzi del 1920», ha spiegato la catena. E il pubblico ha gradito mettendosi in fila anticipatamente per assicurarsi un posto. All'interno la consuetudine in tempo di Covid-19, ossia obbligo della mascherina, disinfettante per le mani e occupazione al 30% della capienza. «Mio figlio e io non vedevamo l'ora - ha detto una donna di Pittsburgh in Pennsylvania - ecco perché siamo qui e i 15 centesimi per il biglietto sono un ulteriore incentivo». Oggi è il giorno anche della catena Regal che riaprirà 190 delle sue 564 sale e con un'offerta promozionale del biglietto a cinque dollari. Il grande test per tutte le sale cinematografiche americane sarà il 3 settembre quando uscirà "Tenet", l'atteso thriller di Christopher Nolan rinviato diverse volte a causa della pandemia.

Primato croato - In Croazia nelle ultime 24 ore si sono registrati 265 nuovi contagi da coronavirus, nuovo record giornaliero dall'inizio dell'epidemia. Come riferiscono i media regionali, da ieri si è avuto un altro decesso legato al Covid-19, con i totali che salgono a 7'594 casi e 169 vittime. I test effettuati da ieri sono stati 1'647, con il numero dei casi attivi che è a oggi di 1'842. I pazienti in ospedale sono 135, 12 dei quali in terapia intensiva. Da alcuni giorni il numero dei contagi in Croazia è in crescita, a fronte peraltro di un numero di test giornalieri relativamente basso, ma il ministro della sanità Vili Beros non si è mostrato oggi eccessivamente preoccupato sostenendo che si tratta di un trend legato alla stagione turistica. Vari Paesi europei - fra cui Austria, Slovenia, Gran Bretagna, Germania - hanno imposto restrizioni e quarantena agli arrivi dalla Croazia, ritenuta un Paese non sicuro dal punto di vista epidemiologico.

Pìù di 3,5 milioni di casi in Brasile - Il Brasile questo giovedì ha registrato ulteriori 1'204 decessi e 45'323 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo hanno comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass) e il ministero della Sanità brasiliani. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è dunque salito a 3'501'975, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 112'304. Il tasso di letalità è del 3,2%, mentre quello di mortalità è pari a 53,4 persone ogni centomila abitanti.