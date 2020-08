Trump attacca Michelle Obama: «Siediti comoda e guarda!»

WASHINGTON - Donald Trump replica duramente all'attacco lanciatogli da Michelle Obama alla convention democratica. L'attuale inquilino della Casa Bianca ha messo sotto accusa la presidenza del marito Barack e del suo vice Joe Biden, dalla gestione dell'influenza suina allo «spionaggio» della sua campagna e si è vantato dei suoi successi per poi darle un consiglio stizzito: «Siediti comoda e guarda!».

«Per favore, qualcuno spieghi a Michelle Obama che non sarei qui, nella meravigliosa Casa Bianca, se non fosse per il lavoro che ha fatto suo marito. Biden è stato meramente un ripensamento, una buona ragione per quell'endorsement tardivo e non entusiastico», scrive in una raffica di tweet.

«Io e la mia amministrazione abbiamo costruito la più grande economia nella storia, di qualsiasi Paese, che era spenta, abbiamo salvato milioni di vite e ora sto costruendo un'economia ancora più grande di prima. I posti di lavoro abbondano, il Nasdaq è già a un livello record, il resto seguirà. Siediti comoda e guarda!», incalza.

Trump accusa il team Obama-Biden di aver dato all'influenza suina una risposta «debole e patetica», con «la grande differenza che ottenne il via libera dalle fake news corrotte».

Il presidente inoltre contesta all'amministrazione Obama-Biden di essere «la più corrotta della storia, compreso il fatto di essere stati sorpresi a spiare la mia campagna, il più grande scandalo nella storia del nostro Paese. Si chiama tradimento e altro. Grazie per le tue gentili parole Michelle!», conclude sarcastico.