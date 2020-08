Discoteche chiuse e stretta sulle mascherine in Italia

ROMA - Stop alla movida, discoteche chiuse e una stretta sull'utilizzo delle mascherine. Il Governo italiano ha deciso di dare un deciso giro di vite alle misure di contenimento della pandemia visto il recente aumento dei contagi registrato nella Penisola (vedi box per i dati odierni). I nuovi provvedimenti entreranno in vigore a partire da domani, lunedì 17 agosto, in tutta Italia e resteranno in vigore (almeno) fino al 7 settembre.

La decisione - come riportano i maggiori giornali italiani - è caduta oggi dopo un vertice urgente tenutosi in videoconferenza tra i ministri della Sanità Roberto Speranza, delle Regioni Francesco Boccia e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i governatori delle regioni. Il testo prevede la sospensione - senza possibilità di deroghe regionali - di tutte quelle attività che si svolgono in «sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». Nel testo viene poi annunciato una nuova stretta sulle mascherine che a partire dalle 18.00 (e fino alle 6.00 di mattina) saranno obbligatorie anche «all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici» dove a causa delle caratteristiche fisiche del luogo potrebbero «formarsi degli assembramenti».