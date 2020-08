Il capo dell'ente irlandese del turismo beccato in vacanza in Italia: «Mi dimetto»

DUBLINO - Dopo aver esortato i suoi concittadini a trascorrere le vacanze in patria per nutrire l'economia nazionale messa a dura prova dal coronavirus, il capo di Failte Ireland, l'ente del turismo della repubblica irlandese, ha trascorso un periodo di ferie in Italia: pizzicato sul fatto e subissato dalle polemiche, alla fine Michael Cawley oggi si è dimesso. Con la motivazione di non voler diventare "motivo di distrazione".

La ministra al turismo di Dublino, Catherine Martin, si è detta «delusa» dalla scelta di Cawley di trascorrere le sue vacanze all'estero, accettando le sue dimissioni. I media irlandesi non menzionano però in quali località italiane Cawley abbia trascorso la sua contestata vacanza.