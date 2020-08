Il fratello di Trump è in ospedale

NEW YORK - Robert Trump, il fratello minore del Presidente Donald Trump, è stato ricoverato in un ospedale di New York.

Lo ha dichiarato il portale ABC News, sulla base di uno sviluppo confermato dalla Casa Bianca. Il fratello del Presidente starebbe molto male, secondo alcune fonti locali.

È stata l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ad aver confermato il ricovero, aggiungendo che il presidente e suo fratello «hanno un ottimo rapporto» e che verranno presto forniti ulteriori dettagli.

Robert Trump è stato recentemente sotto ai riflettori dopo aver condotto una causa legale per conto della famiglia Trump, nell'ambito della pubblicazione del libro "rivelatore" della nipote del presidente, Mary, intitolato "Too Much and Never Enough".

Donald Trump ha in programma una visita al fratello, che già a giugno era stato ospedalizzato per una settimana al Mount Sinai Hospital di New York.