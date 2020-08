«Frodi fiscali e tradimenti», ecco tutti gli scheletri nell'armadio di Trump

WASHINGTON - Gli scandali sul presidente degli Usa Donald Trump e la Casa Bianca finora emersi sono solo la «punta dell'iceberg»: «So dove sono nascosti gli scheletri perché li ho sotterrati io». Lo rivela Michael Cohen, l'ex legale personale del presidente, in alcuni estratti del suo atteso libro Disloyal: a Memoir, atteso per il prossimo 8 settembre.

Cohen ammette di aver aiutato Trump a evadere il fisco, a mentire alla moglie Melania per nascondere le sue infedeltà e di aver contribuito a creare «canali informali segreti» con il presidente russo Vladimir Putin. Trump, mette in evidenza Cohen, ha cospirato con la Russia per le elezioni del 2016, «ma in modo meno sofisticato di quanto immaginato».