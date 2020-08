Rischi di brogli per il voto via posta? «Trump mostri le prove»

WASHINGTON - La campagna del presidente degli Usa Donald Trump e del Partito repubblicano devono mostrare quali prove hanno sul rischio di frodi elettorali nell'opporsi al voto per posta in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico delle presidenziali. Lo ha ordinato un giudice federale della Pennsylvanya, sollecitando entro venerdì la consegna di tutte le informazioni e i documenti disponibili chiesti dal Partito democratico, controparte nella causa.

Il presidente ripete da giorni che il vero rischio delle elezioni consiste nel voto per corrispondenza che i democratici vogliono estendere a tutti per evitare i rischi di contagio nella pandemia, ma che lui associa al pericolo di brogli di massa. Per questo ha ammesso di non voler sostenere il rifinanziamento delle poste nei negoziati con i democratici, finora falliti, sul nuovo pacchetto di aiuti contro il coronavirus.